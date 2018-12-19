В Одессе задержали членов банды поджигателей

Новости Украины: В Одессе правоохранители задержали членов преступной группировки, которая поджигала имущество предпринимателей.

Члены преступной группировки работали "под заказ" и терроризировали предпринимателей по всей Украине, поджигая их дома, автомобили и т.д.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сотрудники правоохранительных органов Одесской области во время совместной спецоперации, проходившей 18-19 декабря, обезвредили преступную группировку, участники которой по заказу поджигали имущество предпринимателей и других граждан по всей Украине.

"Благодаря совместно принятым следственно-оперативным мероприятиям и процессуальному руководству правоохранители вышли на след и теперь задержали 4-х представителей преступной группы, которые скрывались в Одессе", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что группировка "работала под заказ", в частности, занималась поджогами имущества: зданий, автомобилей предпринимателей и других граждан.

Например, один из поджогов зафиксирован на территории Лиманского района Одесской области.

В настоящее время принимаются меры для установления заказчиков этих преступлений и привлечения их к ответственности.

Вышеназванная спецоперация проведена с участием прокуроров Одесской местной прокуратуры №4, сотрудников Одесского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, следователей Суворовского отдела полиции и работников Батальона полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в области.

В Главном управлении Нацполиции сообщили, что сейчас по местам проживания задержанных проводятся обыски.

"Члены преступной группировки терроризировали предпринимателей по всей Украине. Поджигали их имущество – дома, автомобили", - добавили в главке.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.