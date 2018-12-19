Скачать
Среда, 19.12.2018
Глава Минфина назвала отличия новой программы МВФ
Глава Минфина назвала отличия новой программы МВФ
ОБСЕ и Украина планируют &quot;новогоднюю тишину&quot; на Донбассе
ОБСЕ и Украина планируют "новогоднюю тишину" на Донбассе
Стали известны зимние планы Динамо
Стали известны зимние планы Динамо
Во время реставрации кафедрального собора в Армении нашли древнюю фреску
Во время реставрации кафедрального собора в Армении нашли древнюю фреску

В Одессе задержали членов банды поджигателей

Смотрите фото (3)
В Одессе задержали членов банды поджигателей
16:59 Сегодня Телеграф Прокуратура Одесской области Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Одессе правоохранители задержали членов преступной группировки, которая поджигала имущество предпринимателей.

Члены преступной группировки работали "под заказ" и терроризировали предпринимателей по всей Украине, поджигая их дома, автомобили и т.д.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сотрудники правоохранительных органов Одесской области во время совместной спецоперации, проходившей 18-19 декабря, обезвредили преступную группировку, участники которой по заказу поджигали имущество предпринимателей и других граждан по всей Украине.

"Благодаря совместно принятым следственно-оперативным мероприятиям и процессуальному руководству правоохранители вышли на след и теперь задержали 4-х представителей преступной группы, которые скрывались в Одессе", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что группировка "работала под заказ", в частности, занималась поджогами имущества: зданий, автомобилей предпринимателей и других граждан.

Например, один из поджогов зафиксирован на территории Лиманского района Одесской области.

В настоящее время принимаются меры для установления заказчиков этих преступлений и привлечения их к ответственности.

Вышеназванная спецоперация проведена с участием прокуроров Одесской местной прокуратуры №4, сотрудников Одесского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, следователей Суворовского отдела полиции и работников Батальона полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в области.

На Днепропетровщине нашли больше 15 тонн детонаторов

В Главном управлении Нацполиции сообщили, что сейчас по местам проживания задержанных проводятся обыски.

"Члены преступной группировки терроризировали предпринимателей по всей Украине. Поджигали их имущество – дома, автомобили", - добавили в главке.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Украина, Пожары, Прокуратура, Одесская область, Прокуратура Одесской области, Поджигатели.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
02 День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
03 В декабре украинцам выплатят сразу две пенсии
04 Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Мороз и солнце: погода на День святого Николая
Стало известно, когда и при каких условиях Украина получит второй транш ЕС
Стало известно, когда Украина получит второй транш ЕС
&quot;Укроборонпром&quot; переходит на стандарты НАТО: в госконцерне назвали сроки
Укроборонпром переходит на стандарты НАТО
Поздравления с Днем Святого Николая 2018 в стихах, красивые открытки
Поздравления с Днем Святого Николая 2018 в стихах, красивые открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь