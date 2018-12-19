В Харькове запустили праздничный ретропоезд

Новости Украины: В Харьковской области запустили ретропоезд накануне новогодних праздников.

Южная железная дорога приглашает харьковчан и гостей города в путешествие на ретропоезде, который будет курсировать из Харькова в Люботын и обратно 23 декабря. Об этом сообщает медиацентр "Магистраль" АО "Укрзализныця".

"Накануне новогодних праздников региональный филиал "Южная железная дорога" АО "Укрзализныця" организует для детей и взрослых праздничный рейс ретропоезд в составе паровоза серии Эр 1954 выпуска и 3 пассажирских плацкартных вагонов со 158-ю местами для сидения. Будет курсировать ретропоезд из Харькова в Люботын и обратно 23 декабря этого года", – говорится в публикации.

Отмечается, что поезд №№895 / 896 отправится из главного железнодорожного вокзала Харькова в 10:30 и прибудет в Люботын в 11:37, а в обратную сторону –12:40 и прибудет в Харьков в 13:35.

Также сообщается, что билеты можно приобрести во всех кассах, которые осуществляют продажу на поезда дальнего следования. Стоимость билета для взрослых по направлению Харьков-Люботын составляет 34,64 грн, детский – 25, 99 грн. В обратном направлении взрослый билет стоит 31,82 грн, детский – 23,87 грн. Для детей, младше 6 лет, проезд бесплатный.