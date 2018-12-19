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Открытие главной елки Украины: видео торжества

Открытие главной елки Украины: видео торжества
20:55 Сегодня Телеграф Фото: www.facebook.com/pg/FolkUkraine

Новости Украины: В столице открыли и зажгли главную елку страны, в торжествах приняли участие супруга президента и мэр Киева.

В Киеве на Софийской площади зажгли главную елку Украины, в празднецтвах приняли участие супруга президента Марина Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

В этом году новогодняя красавица высотой 26 метров, украшена более, чем 1,5 тысячи игрушек и 3 километров гирлянд с тысячами ярких фонариков холодного белого оттенка, некоторые из которых имеют форму кристаллов. Доставили ее из Карпат стоимостью приблизительно в 50 тысяч гривен.

"Дереву 86 лет. Елка была в плановых вырубках, и мы из этих вырубок выбрали лучшую", - рассказал председатель ОО Folk Ukraine Игорь Добруцкий, который занимается организацией и проведением новогоднего праздника в Киеве.

Открытие елки началось в 18:00, для гостей праздника выступят НАОНІ Orchestra, DeluxeSound Dj's Exclusive Mix – Dj Slap & НАОНІ Orchestra, ILLARIA, Art music school Zabava Group funny kids, актеры фильмы о Святом Николае "Тільки Диво", RIYA. Хедлайнернером концерта станет группа "СКАЙ".

Северное сияние и серебряные кристаллы: как будет выглядеть главная елка страны

Новинкой этого года стал экран, с помощью которого гости праздника смогли передать праздничные поздравления. Кроме концерта, гостей праздника будут ждать первый поезд желаний "Полярный Экспресс", несколько фотозон, магический туннель, новогодне-рождественская сувенирная ярмарка, зона сладостей, сказочная аллея чудес и др.

Ранее сообщалось, что 19 декабря в столице в связи с зажжением на Софийской площади главной новогодней елки Украины будут изменены маршруты троллейбусов № 6, 16, 18.

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Киев, Новый год, 2018, 2019, Главная елка страны, Новый год 2019.
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