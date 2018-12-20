В школе Черноморска распылили перцовый газовый баллончик, есть пострадавшие

Новости Украины: В городе Черноморск, Одесской области в среду, 19 декабря, 13-летняя школьница распылила перцовый газовый баллончик в школе, пострадали 4 школьника.

Пресс-служба Национальной полиции Одесской области сообщила, что в среду, 19 декабря, в одной из школ Черноморска распылили перцовый газовый баллончик.

На месте происшествия полиция выяснила, что 13-летняя ученица применила перцовый газовый баллончик, из-за которого пострадали четверо школьников. Сообщается, что их доставили в больницу с диагнозом острое респираторное отравление неизвестного происхождения. В последствии, их отпустили домой.

На данный момент сотрудники полиции решают вопрос о привлечении к административной ответственности родителей девушки по статье невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

Как сообщалось ранее, в Киеве 19 декабря возник пожар в лицее общественно-естественного профиля №303. На место выехали спасатели ГСЧС из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Однако до прибытия пожарных персонал лицея самостоятельно организовал эвакуацию детей, а также ликвидировал пожар.