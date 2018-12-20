Погода на 20 декабря: гололедица, умеренный снег и дождь

В Украине в четверг, 20 декабря, существенных осадков не ожидается, температура днем на большей части территории составит 1-6° мороза, а на юге, в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях будет от 3° мороза до 2° тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"Облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, в Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 1-6° мороза, в южных, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Крыму ночью около 0°, днем 1-5° тепла", - говорится в сообщении.
Как отмечается, 20 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохранится снеголавинная опасность 3 уровня.
Согласно прогнозу в последующие два дня, 21-22 декабря, будет облачно. В пятницу выпадет небольшой, а в субботу - умеренный снег, днем с дождем, местами будет наблюдаться налипание мокрого снега, гололед. Только в южной части страны без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с, 22 декабря в западных областях местами порывы 15-20 м/с, в высокогорье Карпат 25 м/с, метель. Температура ночью 1-6°, 21 декабря в Карпатах и на севере Левобережья 7-12° мороза; днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла, 21 декабря в Крыму, 22 декабря в южной части и местами в Прикарпатье 2-7° тепла.
Мокрый снег, днем с дождем прогнозируют синоптики на 23-24 декабря. Температура ночью и днем составит от 3° мороза до 3° тепла, на западе и юге страны днем местами температура поднимется до 4-6° тепла.
В Киеве и области 20 декабря будет наблюдаться облачная погода с прояснениями, осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью в столице составит 7-9° ниже нуля, днем будет 4-6 ° мороза. По области ночью столбики термометров опустятся до 6-11 ° мороза, днем будет 1-6 ° ниже нуля.
Погода в городах Украины на 19 декабря:
На следующие два дня синоптики прогнозируют облачную погоду, 21 декабря будет идти небольшой, а 22 декабря - умеренный снег, днем с дождем, местами будет наблюдаться налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
Согласно прогнозу на 23-24 декабря в Киеве и области временами будет идти мокрый снег, днем с дождем. Температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла.