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Новогоднее настроение: в Харькове гигантский медведь поет рождественские песни

Новогоднее настроение: в Харькове гигантский медведь поет рождественские песни
15:02 Сегодня Телеграф www.objectiv.tv Фото: www.objectiv.tv

Новости Украины: В Харькове возле театра оперы и балета появился гигантский мишка, который играет новогодние мелодии и светится разноцветными огнями.

Исполинскую фигуру сидячего мишки в свитере установили возле Зеркальной струи напротив Харьковского театра оперы и балета. Высота установки около 3,5 метров. Об этом сообщает МГ «Объектив».

Рядом с фигурой установлена панель с кнопками. Если на них нажать, медведь играет новогодние мелодии и светится разноцветными огоньками.

Харьковчане охотно делают селфи на фоне необычной фигуры, которая напоминает персонажа книги британского писателя Алана Александра Милна – Винни Пуха. 

Напомним, в Киеве на Софийской площади 19 декабря зажгли главную елку Украины, в празднецтвах приняли участие супруга президента Марина Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко. В этом году новогодняя красавица высотой 26 метров, украшена более, чем 1,5 тысячи игрушек и 3 километров гирлянд с тысячами ярких фонариков холодного белого оттенка, некоторые из которых имеют форму кристаллов. Доставили ее из Карпат стоимостью приблизительно в 50 тысяч гривен.

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Харьков, Видео, Рождество, Новый год, Гигантский медведь, Новогодние мелодии, Светится разноцветными огнями.
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