Киевсовет запретил обрезать деревья два года

Новости Украины: В Киеве установили двухлетний мораторий на омолаживающие обрезки деревьев, что должно урегулировать бесконтрольное кронирование.

Киевский городской совет установил в столице двухлетний мораторий на омолаживающие обрезки деревьев. Соответствующее решение на заседании 20 декабря поддержали 82 депутата Киевсовета.

Сообщается, что решение урегулирует бесконтрольную омолаживающую обрезку или кронирование деревьев.

"Мораторий не накладывается на удаление аварийных и потенциально опасных ветвей или частей стволов деревьев", - отметила пресс-служба горсовета Киева.

Ограничения также не распространяется на санитарное и формирующие обрезание деревьев, и также удаление омелы с крон.

Депутаты утверждают, что некачественное кронирование может уничтожить от 50 до 100 процентов листовой кроны дерева и привести к его гниению.

Согласно решению, управление экологии и природных ресурсов должно организовать рабочую группу, куда войдут члены всех депутатских фракций и групп Киевсовета, представители КГГА и профильные эксперты.