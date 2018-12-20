Скачать
Четверг, 20.12.2018
Военное положение: Украина максимально укрепила линию обороны
Военное положение: Украина максимально укрепила линию обороны
Рада поддержала закон о переименовании УПЦ МП, не обошлось без драки
Рада поддержала закон о переименовании УПЦ МП
Клубы УПЛ не поддержали предложение Шевченко касательно переноса 22-го тура
Клубы УПЛ не поддержали предложение Шевченко касательно переноса 22-го тура
Facebook разрешил сторонним сервисам читать сообщения пользователей
Facebook разрешил сторонним сервисам читать сообщения пользователей

Киевсовет запретил обрезать деревья два года

Киевсовет запретил обрезать деревья два года
15:29 Сегодня Телеграф www.pravda.com.ua Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Киеве установили двухлетний мораторий на омолаживающие обрезки деревьев, что должно урегулировать бесконтрольное кронирование.

Киевский городской совет установил в столице двухлетний мораторий на омолаживающие обрезки деревьев. Соответствующее решение на заседании 20 декабря поддержали 82 депутата Киевсовета.

Сообщается, что решение урегулирует бесконтрольную омолаживающую обрезку или кронирование деревьев.

"Мораторий не накладывается на удаление аварийных и потенциально опасных ветвей или частей стволов деревьев", - отметила пресс-служба горсовета Киева.

Ограничения также не распространяется на санитарное и формирующие обрезание деревьев, и также удаление омелы с крон.

Депутаты Киевсовета хотят за три года потратить более четверти миллиарда гривен

Депутаты утверждают, что некачественное кронирование может уничтожить от 50 до 100 процентов листовой кроны дерева и привести к его гниению.

Согласно решению, управление экологии и природных ресурсов должно организовать рабочую группу, куда войдут члены всех депутатских фракций и групп Киевсовета, представители КГГА и профильные эксперты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Киевсовет, Горсовет, Мораторий, Деревья, Омолаживающая обрезка деревьев, Кронирование деревьев.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Какие знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году
03 Погода на 20 декабря: гололедица, умеренный снег и дождь
04 После принятия "церковного закона" нардепы устроили массовую драку
05 Маникюр 2019: шикарные идеи светлого маникюра
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 20 декабря: гололедица, умеренный снег и дождь
Погода на 20 декабря: гололедица, умеренный снег и дождь
Что ждет украинцев с нового года: важные изменения
Что ждет украинцев с нового года: важные изменения
Нацсовет назначил несколько внеплановых проверок телеканалов
Нацсовет назначил несколько внеплановых проверок телеканалов
Украинская поп-звезда удивила всех своим нарядом в пижамном стиле
Украинская поп-звезда удивила всех своим нарядом в пижамном стиле
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь