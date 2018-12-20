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В НАПК заявили о нападении неизвестных на их помещение

В НАПК заявили о нападении неизвестных на их помещение
19:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В НАПК заявляют о нападении на их помещение в четверг, 20 декабря.

Группа неизвестных ворвалась в здание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и была задержана полицией. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

“Сегодня в здание Национального агентства ворвалась группа лиц, которая пыталась заставить представителей центрального органа исполнительной власти действовать в их интересах. С целью пресечения грубого нарушения требований закона - препятствования деятельности органа государственной власти, действия лиц были прекращены силами Национальной полиции”, - говорится в сообщении.

В то же время в НАПК не уточнили деталей инцидента, лишь отметили, что “действия, совершенные сегодня группой лиц в помещении центрального органа исполнительной власти, считаем недопустимыми”.

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В Нацагентстве также заверили, что всегда открыты к сотрудничеству с журналистами и представителями общественных организаций и движений, однако такое сотрудничество должно происходить исключительно на принципах добросовестного исполнения сторонами их профессиональных обязанностей с соблюдением требований законодательства, норм профессиональной этики.

“Лица, которые будут препятствовать деятельности государственного органа власти – Национального агентства, будут нести ответственность, предусмотренную Кодексом Украины об административных правонарушениях и Уголовным кодексом”, - подчеркнули в НАПК.

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Полиция, Коррупция, Нападение, НАПК.
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