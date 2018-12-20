Еще одна область запретила русскоязычный культурный продукт

Новости Украины: В Волынской области запретили песни и фильмы на русском языке.

На Волыни ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Об этом шла речь во время пленарного заседания сессии облсовета 20 декабря.

Отмечается, что запрет будет действовать до полного прекращения оккупации территории Украины. Данное решение, по словам депутатов, приняли, чтобы избежать эскалации напряжения в обществе и не допустить разжигания межнациональной розни; защитить украинское информационное пространство от гибридных воздействий государства-агрессора и преодолеть последствия длительной языковой русификации.

"Решили установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 декабря Ивано-Франковский областной совет поддержал мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.