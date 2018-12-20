В Киеве мужчина упал с моста в Днепр

Новости Украины: 20 декабря мужчина упал с "Моста метро" в реку Днепр и остался жив.

Сегодня в столице человек упал с моста Метро в реку Днепр. Об этом передает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве.

"20 декабря в 12:15 в столичную службу спасения 101 поступило сообщение о том, что с "Моста метро" в реку Днепр упал человек", - говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно прибыло дежурное отделение группы водолазно-спасательных работ. Как оказалось, мужчина упал у второй опоры моста и, к счастью, он упал в воду, а не на лед.

Спасатели достали мужчину из воды и передали его работникам медицинской службы. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, В Кривом Роге 20 декабря женщина с 4-летним сыном на руках выпрыгнула из окна 10 этажа и разбилась насмерть.