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В Киеве мужчина упал с моста в Днепр

В Киеве мужчина упал с моста в Днепр
22:44 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины: 20 декабря мужчина упал с "Моста метро" в реку Днепр и остался жив.

Сегодня в столице человек упал с моста Метро в реку Днепр. Об этом передает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве.

"20 декабря в 12:15 в столичную службу спасения 101 поступило сообщение о том, что с "Моста метро" в реку Днепр упал человек", - говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно прибыло дежурное отделение группы водолазно-спасательных работ. Как оказалось, мужчина упал у второй опоры моста и, к счастью, он упал в воду, а не на лед.

Спасатели достали мужчину из воды и передали его работникам медицинской службы. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, В Кривом Роге 20 декабря женщина с 4-летним сыном на руках выпрыгнула из окна 10 этажа и разбилась насмерть.

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Киев, Полиция, ГСЧС, Происшествие.
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