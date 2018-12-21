В ДТП под Киевом пострадали 8 человек, их госпитализировали

Новости Украины: В Киевской области вблизи села Плюта в пятницу, 21 декабря, перевернулся пассажирский автобус с 30 пассажирами, 8 человек получили травмы и госпитализированы.

В отделе коммуникации полиции Киевской области сообщили, что сегодня, 21 декабря, около 7 часов утра возле села Плюта на автодороге Киев-Обухов перевернулся маршрутный автобус с 30 пассажирами.

В полиции сообщили, что в следствие гололеда водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и допустил падение транспорта.

По последней информации, в результате ДТП 8 пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести, они доставлены в больницу.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Обуховского отдела полиции и бригады скорой медицинской помощи.

Напомним, глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что фото- и видеофиксация правонарушений на дорогах заработает в полном объеме в первой половине следующего года. В настоящее время дорожная полиция работает в 23 областях Украины на участках дорог протяженностью более 6 тыс. км. По его словам, сотрудники дорожной полиции обеспечены 99 полицейскими радарами trucam (не стационарные приборы для фиксации скоростного режима). С.Князев сообщил, что за два месяца работы дорожной полиции уже вынесено 18 тысяч постановлений о правонарушениях, взыскано 4 млн грн штрафов.