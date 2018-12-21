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Директор колледжа на Сумщине "погорел" на взятке

Директор колледжа на Сумщине &quot;погорел&quot; на взятке
14:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Pixabay

Новости Украины: В Сумской области директора колледжа задержали при получении 200 тыс. грн взятки.

В Сумской области правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения директором одного из колледжей неправомерной выгоды в размере более 200 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области, задокументирована противоправная деятельность руководителя одного из учебных заведений Лебединского района в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

В частности, руководитель колледжа реализовал физическому лицу урожай сельскохозяйственной продукции, которая была выращена за счет и на земле, принадлежащей заведению. При этом факт продажи состоялся без соответствующего учета и оформления какой-либо бухгалтерской документации.

«20 декабря правоохранители задокументировали факт получения руководителем учебного заведения от физического лица 206 тыс. грн и задержали директора колледжа во время получения им второй части неправомерной выгоды. Накануне служащий получил еще 12 тыс. грн. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, проводятся обыски. Определяется квалификация действия руководителя учебного заведения и решается вопрос об уведомлении его о подозрении», - говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленник вымогал от предпринимателя 30% от общей стоимости сельскохозяйственной продукции, выращиваемой на земельных участках учебного заведения, за продажу продукции по заниженным ценам.

Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Сумы, Сумская область, Взятка, Коррупция.
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