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В Польше 11-летняя девочка из Украины родила ребенка

В Польше 11-летняя девочка из Украины родила ребенка
15:55 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости Украины: 11-летняя украинка, которая осенью вместе с мамой переехала в Польшу, родила ребенка.

В польском городе Гданьск 11-летняя девочка из Украины родила ребенка. Сообщается, что ей стало плохо, ее забрали в больницу в Гданьске и после обследования обнаружилось, что она беременная.

Как передает zaxid.net со ссылкой на польские СМИ, мама девочки не знала о состоянии дочери. Они обратились к врачам за помощью, когда ребенок начал жаловаться на состояние здоровью и после медицинского обследования установили, что она в положении.

Инцидентом заинтересовалась окружная прокуратура города, а прокурор Мариуш Душинский рассказал, что мать и девочка переехали в Польшу из Украины в сентябре. Мать оставляла свою дочь на 63-летнего сожителя.

По данному делу введется следствие и устанавливается, где именно произошло преступление: в Украине или в Польше, так как от этого будет зависеть, чьи правоохранительные органы будут расследовать это дело.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Киевской области сообщила о подозрении и взяла под стражу 23-летнего парня за изнасилование. А в Донецкой области суд вынес приговор педофилу. 30-летний ранее судимый насильник 11-летней девочки проведет 13 с половиной лет за решеткой.

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Польша, Беременность, Гданьск, Мариуш Душинский.
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