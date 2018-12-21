"Карточке киевлянина" расширят функционал

Новости Украины: У Кличко решили обновить "Карточки киевлянина".

Киевский городской совет принял решение "О введении в Киеве многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина" на смену действующей социальной карте.

Об этом сообщает пресс-служба Киеврады.

Депутаты определили, что ныне действующие "Карточки киевлянина" будут действительными до окончания срока их действия.

"Нововведения связаны с тем, что срок действия договоров с компанией, которая обеспечивает работу нынешней системы, заканчивается 31 декабря 2018 года. Обслуживанием новой карты будет заниматься город и КП "Главный информационно-вычислительный центр", – сказано в сообщении.

Ожидается, что новая муниципальная карта "Карточка киевлянина" получит расширенный функционал. В частности, она будет иметь транспортное приложение (аналог "зеленой" карты метро) и платежное приложение (возможность осуществлять безналичные платежи и снятие наличных).

Кроме того, городская карта предусматривает подключение и других функций: коммунальное приложение (данные о льготах и субсидиях при оплате услуг ЖКХ); медицинское приложение (предоставление спектра медицинских услуг); торговое приложение (предоставление и учет скидок в розничных торгово-сервисных предприятиях, аптеках, лечебных учреждениях, учреждениях культуры и т.д.); образовательное приложение (предоставление и учет услуг и сервисов ученикам учебных заведений).

Согласно решению Киеврады, получить муниципальную карту смогут получатели каких-либо льгот и выплат из городской казны.

Чтобы получить такую карту, необходимо будет подать заявление в банк-участника проекта и предоставить пакет документов: паспорт; идентификационный код; документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты (ученический, студенческий, справка с места работы и т.п.), документы о предоставлении льгот, компенсаций и пособий.

Социальную карту должны выдать в течение 30 дней после подачи заявления и документов.

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