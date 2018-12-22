Завершено расследование травмирования младенца в роддоме Черкасс

Новости Украины: В суд направлен обвинительный акт по факту калечения младенца в роддоме Черкасс.

В суд направлен обвинительный акт по признакам непрофессиональных действий медиков черкасского роддома, вследствие которых наступили тяжкие последствия для новорожденного младенца в форме инвалидности, сообщили в пресс-службе Черкасской местной прокуратуры.

Как сообщается на сайте ведомства в пятницу, завершено досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия новорожденному) Уголовного кодекса Украины.

Досудебным расследованием установлено, что медицинские работники КЗ ЧМПБ "Центр матери и ребенка" в г.Черкассы, неподобающе выполнили свои профессиональные обязанности во время приема родов у роженицы, заключающийся в непроведении срочного родоразрешения путем кесарева сечения, в результате чего наступили тяжкие последствия для новорожденного младенца в форме инвалидности.

Правоохранители напомнили, что ранее было установлено наличие достаточных доказательств в указанном уголовном производстве, и трем медицинским работникам сообщено о подозрении.

"В настоящее время в отношении трех лиц в суд направлено обвинительное заключение для рассмотрения по существу", – сказано в сообщении.