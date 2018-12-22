Британский корабль покинул Одессу: пробыл всего 3 дня

Новости Украины: Разведывательный корабль HMS Echo ВМС Великобритании покинул Одессу после трехдневного визита.

Разведывательный корабль "Эко" (HMS Echo) британского Королевского Военно-морского флота в субботу, завершив трехдневный визит в Одессу, вышел в Черное море, сообщили западные мониторинговые ресурсы.

В настоящее время британский корабль идет в юго-восточном направлении.

Как сообщалось, разведывательный корабль "Эко" британского Королевского Военно-морского флота вошел в акваторию Черного моря 18 декабря. Договоренность об этом визите была достигнута 21 ноября 2018 года во время пребывания в Лондоне министра обороны Украины Степана Полторака. 21 декабря С.Полторак поднялся на борт корабля "Эко" в Одессе.

В конце ноября британский министр обороны Гэвин Уильямсон объявил, что в Черное море будет направлен гидрографический разведывательный корабль Королевского ВМФ "Эко" "для обеспечения свободы мореплавания в регионе". Он также подтвердил, что в январе и феврале следующего года в рамках продления программы оказания Украине помощи в подготовке ее вооруженных сил туда будет направлен отряд британских военнослужащих из состава военно-морского флота, морской пехоты и армии.

В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

"Эко" официально считается многоцелевым гидрографическим исследовательским кораблем. Он оснащен многолучевыми эхолотами и многочисленными буксируемыми датчиками для сбора военных данных. Корабль также имеет вооружение - 20 мм пушку и 7,62 мм пулемет.