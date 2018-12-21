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Военнослужащие ВМС Великобритании прибудут в Украину

Военнослужащие ВМС Великобритании прибудут в Украину
20:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: МОУ

Новости Украины: В Украину прибудут ВМС Британии для помощи украинским военным.

Министр обороны Степан Полторак заявляет, что в январе в Украину прибудет группа военнослужащих Военно-морских сил Великобритании для определения необходимой помощи украинским военным.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, сегодня в ходе рабочего визита Госсекретаря по вопросам обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в Одессу состоялись двусторонние переговоры с главой украинского оборонного ведомства.

В частности, во время общения с представителями СМИ на борту фрегата "Гетман Сагайдачный" Полторак отметил, что сегодня обсуждались вопросы ускорения реализации ряда конкретных мер и решений, которые принимались месяц назад во время его визита в Лондон, учитывая обстоятельства, связанные с резким обострением ситуации по безопасности и агрессией Российской Федерации против ВМС ВСУ в Керченском проливе, а также ситуации на границе между Украиной и Россией.

"Решения, которые мы приняли, связаны с началом работы по подготовке морских пехотинцев. Уже в январе в Украину прибудет группа военнослужащих Военно-морских сил Великобритании для организации взаимодействия, планирования совместных учений, а также определения необходимой материально-технической помощи Вооруженным силам Украина, непосредственно Военно-морским силам", - отметил Полторак.

По его словам, стороны, кроме того, рассмотрели возможность ускорения сотрудничества по всему спектру, начиная от расширения формата подготовки в рамках учебно-тренировочной программы "Orbital", выхода на новый уровень подготовки и заканчивая развертыванием, а также расширением военно-технического сотрудничества.

Полторак также сообщил о договоренности по созданию "Офиса друзей Украины", чтобы координировать совместные действия по оказанию помощи в реформировании ВСУ, ВМС, а также наращиванию боевого потенциала украинского военного флота.

Напомним, государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании (министр обороны) Гэвин Уильямсон подчеркнул, что Черное море не принадлежит Российской Федерации, а является международным морем.

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Великобритания, Степан Полторак, ВМС Великобритании, Гэвин Уильямсон.
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