Минобороны Британии: Черное море не принадлежит России

Новости Украины: В Минобороны Британии напомнили, что Черное море является международным морем.

Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании (министр обороны) Гэвин Уильямсон подчеркивает, что Черное море не принадлежит Российской Федерации, а является международным морем.

Как сообщает Reuters, Уильямсон встретился с министром обороны Украины Степаном Полтораком в Одессе, куда на этой неделе прибыл британский разведывательный корабль HMS Echo.

"Причина ... что HMS Echo прибыл сюда, состоит в том, что мы, во-первых, хотим продемонстрировать солидарность с Украиной, и тот факт, что Украина не осталась одна", - подчеркнул он.

"Но также продемонстрировать наше право на возможность посещать такие порты, как Одесса, на свободу судоходства, свободу военно-морских сил плавать в Черном море. Это не российское море, это международное море", - заявил Уильямсон.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории. 3 декабря в Украине стартовали масштабные сборы резервистов. Петр Порошенко призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.