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Стало известно, какими редкими именами киевляне называли новорожденных

Стало известно, какими редкими именами киевляне называли новорожденных
12:39 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: По данным управления юстиции Киева в 2018 году популярными были такие женские имена, как София, Мария и Милана, а среди мужских - Артем, Александр и Дмитрий.

В 2018 году в Киеве чаще всего новорожденных девочек называли Софией, Златой, Марией и Миланой, а мальчиков - Максимом, Артемом, Александром и Дмитрием. Об этом информирует пресс-служба Главного территориального управления юстиции в городе Киеве.

"Самыми распространенными именами в 2018 году при государственной регистрации рождения детей в Киеве стали: женские имена - София, Злата, Мария, Милана, мужские имена - Максим, Артем, Александр, Дмитрий", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что среди редких в 2018 году в Киеве были такие имена: женские - Есения, Роксолана, Радана, Тереза, Ирис, Агая, Фаина, Ясноведа, Златояра, Кассандра, Рада, Каталея, Магдалина, Ляля, Леля, Вия, Мелоди, Кая, Лукерия, Грета, Кармен, Веста; мужские - Азарий, Марсель, Златозар, Сварг, Киприан, Закария, Лео, Томас, Самуил, Фаддей, Леонард, Соломон, Радомир, Дарко, Северин, Рувин, Киприан, Оскар, Иеремия, Фараон, Михвей.

В ГТУЮ Киева объясняют, что иногда нестандартные имена присваиваются ребенку в связи с национальными традициями их родителей.

"Напомним, что согласно законодательству заявления о смене имени принимаются только в отношении граждан Украины", - информируют в ведомстве.

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Также отмечают, что физическое лицо, которое достигло 14-ти лет, имеет право изменить свою фамилию и (или) свое имя с согласия родителей или с согласия попечителя, а лицо, достигшее 16 лет, имеет право по своему усмотрению сменить свою фамилию и (или) имя. Сообщается, что сменить можно только имя и фамилию, а смена отчества возможна только в случае смены отцом ребенка своего собственного имени.

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Киев, Популярные, Женские имена, Мужские имена, Необычные женские имена, Необычные мужские имена.
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