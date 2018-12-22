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РФ перебросила в оккупированный Крым истребители Су-27 и Су-30

РФ перебросила в оккупированный Крым истребители Су-27 и Су-30
16:46 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Россия отправила в оккупированный Крым более десятка истребителей Су-27 и Су-30, чтобы усилить воздушные силы на фоне напряженности в отношениях с Украиной.

В оккупированный Крым в субботу, 22 декабря, Россия направила более десятка истребителей Су-27 и Су-30 с целью усиления воздушных сил на полуострове из-за напряженности в отношениях с Украиной. Об этом сообщает Reuters.

По сведениям очевидца, истребители приземлились на аэродроме "Бельбек". Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины 30 ноября проинформировало, что Россия перебросила в Крым 16 самолетов СУ-27 различной модификации и 8 самолетов МиГ-29.

Как известно, в 90-ых аэродром "Бельбек" использовали для совместного базирования. Там была расположена 204 бригада тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, а также выполнялись гражданские рейсы по перевозке пассажиров. В последствии, с 2002 года "Аэропорт" Бельбек "получил статус международного.

Сообщается, что осле аннексии Крыма Российской Федерацией в 2014 году аэродром "Бельбек" обслуживал только военно-воздушные силы РФ, гражданские рейсы не осуществлялись. Кроме того, на его базе были расположены два авиационных полка ВВС РФ.

Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что Россия развернула вблизи границы с Украиной ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести ядерные боеголовки. По его словам, провокация в Керченском проливе, хотя перемещение украинской корабельной группы происходило согласно всем нормам международного права, россиянам нужна была для дальнейшего осуществления открытой агрессии в отношении Украины. Поэтому, по убеждению Полторака, введение в отдельных регионах военного положения в довольно мягкой формуле является адекватным ответом на те угрозы украинскому государственности, которые существуют на данный момент.

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Все по теме:

Р, Аэродром "Бельбек", Оккупированный Крым, Истребители Су-27, Истребители Су-30, Усиление воздушных сил.
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