Полторак: Российские "Искандеры" угрожают Украине

Новости Украины: РФ развернула возле Украины ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерные боеголовки.

Министр обороны Степан Полторак заявляет, что Россия развернула вблизи границы с Украиной ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести ядерные боеголовки.

Об этом он сказал во время итоговой встречи с военными атташе иностранных государств, аккредитованными в Украине. "Зачем они разместили ракетные комплексы "Искандер" недалеко от наших границ, значительно увеличив вероятный радиус поражения нашей территории? Сейчас мы наблюдаем просто огромное количество накопленного российского оружия на нашей границе", - написал министр в Facebook.

По его словам, провокация в Керченском проливе, хотя перемещение украинской корабельной группы происходило согласно всем нормам международного права, россиянам нужна была для дальнейшего осуществления открытой агрессии в отношении Украины. Поэтому, по убеждению Полторака, введение в отдельных регионах военного положения в довольно мягкой формуле является адекватным ответом на те угрозы украинскому государственности, которые существуют на данный момент.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории. 3 декабря в Украине стартовали масштабные сборы резервистов. Петр Порошенко призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.