Военное положение: сколько единиц техники получат ВСУ

Новости Украины: Министр обороны Степан Полторак рассказал о преимуществах введения военного положения.

Украинские войска смогут получить более 200 единиц техники до конца действия военного положения.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала "Украина".

"Военное положение вводится в стране по двум основным причинам. Первая - это агрессия против Украины. Вторая - это когда есть угроза открытой агрессии. У нас произошло два в одном: агрессия Российской Федерации против военно-морских сил Украины в Керченском проливе, а также - огромные группировки российских войск на границе с Украиной... Благодаря мерам, предусмотренным военным положением, за две недели в войска пришло более 100 единиц техники. До конца военного положения мы планируем получить более 200 единиц техники", - отметил Полторак.

В то же время он подчеркнул, что за последние четыре года Украина сделала все возможное для того, чтобы восстановить боеспособность флота.

"За последние четыре года мы значительно увеличили наши возможности, но мы очень много потеряли военно-морского флота в Крыму. Мы сделали максимально возможное, чтобы восстановить боеспособность флота, - мы над этим работаем", - уточнил министр.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положениясроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории. 3 декабря в Украине стартовали масштабные сборы резервистов.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина". Петр Порошенко призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.