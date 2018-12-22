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Малолетний хакер попался на распространении данных пользователей почтовых сервисов

Малолетний хакер попался на распространении данных пользователей почтовых сервисов
18:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Семнадцатилетний юноша продавал данные пользователей известных почтовых сервисов.

Работники киберполиции уличили 17-летнего юношу в распространении данных учетных записей пользователей таких почтовых сервисов, как i.ua, ukr.net, gmail.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

"Уличили 17-летнего юношу в распространении данных учетных записей пользователей на известных почтовых сервисах. Работники киберполиции установили, что жертвами преступных действий молодого человека стали пользователи таких почтовых сервисов, как i.ua, ukr.net, gmail. А сбыт этих учетных записей происходил с помощью мессенджера Telegram. На момент разоблачения он уже успел распространить более 350 тысяч учетных записей пользователей", - говорится в сообщении.

Так, по данным полиции, был проведен санкционированный обыск по месту жительства молодого человека, в ходе которого правоохранители изъяли системный блок, мини-компьютер и пульт управления к нему, который предназначен для несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем контрольно-пропускных пунктов, а также мобильные телефоны, дополнительные носители информации и банковские карты.

Отмечается, что во время предварительного осмотра специалистами компьютерной техники было выявлено немало скомпрометированных учетных записей пользователей Интернет-сервиса Amazon, игрового сервиса Steam, почтовых сервисов i.ua, ukr.net gmail и других учетных записей автоматизированных систем.

Техника направлена на компьютерно-техническую экспертизу. Продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК.

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Полиция, Хакер, Подросток, Киберполиция.
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