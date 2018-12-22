День в ООС: Одно нарушение "тишины", потерь нет

Новости Украины: Оккупанты за день один раз нарушили "тишину", потерь нет.

В течение текущих суток по состоянию на 18 часов российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

"В частности, враг совершил прицельный обстрел из гранатомета, крупнокалиберного пулемета по позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Ситуация в зоне ООС остается под контролем украинских военных.