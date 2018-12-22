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День в ООС: Одно нарушение "тишины", потерь нет

День в ООС: Одно нарушение &quot;тишины&quot;, потерь нет
18:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Оккупанты за день один раз нарушили "тишину", потерь нет.

В течение текущих суток по состоянию на 18 часов российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

"В частности, враг совершил прицельный обстрел из гранатомета, крупнокалиберного пулемета по позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Ситуация в зоне ООС остается под контролем украинских военных.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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