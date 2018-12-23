Начальник из ГУ ГФС в Полтавской области получил 6 лет тюрьмы за взятку

Новости Украины: Начальник отдела получил неправомерную выгоду в сумме $2500 от предпринимателя.

Киевский районный суд Полтавы вынес приговор в отношении получившего неправомерную выгоду начальника отдела противодействия незаконному обороту подакцизных товаров оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы в Полтавской области – шесть лет лишения свободы.

Как сообщила в субботу пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, начальник отдела получил неправомерную выгоду в сумме $2500 от физического лица - предпринимателя за возвращение временно изъятого имущества и непривлечение последнего к уголовной, административной ответственности за якобы нарушение установленного порядка хранения и транспортировки алкогольных напитков.

"…назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать должности, связанные с оперативной работой в учреждениях Министерства юстиции и правоохранительных органах, с конфискацией половины части принадлежащего ему имущества", - говорится в сообщении.

Кроме того, на основании ст. 54 Уголовного кодекса Украины к осужденному применено дополнительное наказание в виде лишения специального звания - подполковник налоговой милиции.