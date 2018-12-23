В Киеве на Доме профсоюзов заработали часы впервые с 2014 года

Новости Украины: В центре Киева на Доме профсоюзов заработали главные часы страны, сами часы работают в тестовом режиме.

Главные часы страны, которые расположены на Доме профсоюзов в центре Киева - возобновили свою работу.

Часы заработали впервые с 2014 года. Ранее весь фасад здания вместе с часами был закрыт на реконструкцию, после пожара во время Революции Достоинства.

Обновленное электронное табло теперь показывает не только время, но и температуру, дату и отсчет времени до Нового Года. Также на экране можно увидеть флаг Украины

Стоит отметить, что пока отсутствует звуковое сопровождение, а сами часы работают в тестовом режиме. Стабильная работа начнется уже через неделю.

Напомним, в Киеве на Майдане Незалежности в ночь на 19 февраля 2014 года в Доме профсоюзов произошел пожар. Сначала начал гореть большой телеэкран, расположенный на стене здания, после чего огонь перекинулся внутрь со 2 по 5 этаж, часть окон в доме обгорела.

Окончательно пожар удалось потушить лишь в 6:55 утра 20 февраля 2014 года. После нейтрализации огня там было найдено тело человека. По данным ГСЧС, во время пожара удалось спасти 41 человека. Летом 2014 года начался процесс ликвидации последствий пожара. Полностью восстановить Дом профсоюзов планировали в августе 2016 году до 25-й годовщины независимости Украины. Однако ремонтные работы продолжаются.