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Порошенко расширил список бойцов за независимость Украины со статусом УБД

Порошенко расширил список бойцов за независимость Украины со статусом УБД
13:43 Сегодня Телеграф Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о расширении списка участников боевых действий воинами армии, сражавшимися за независимость Украины в XX веке.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым расширяется перечень участников боевых действий (УБД) воинами ряда армий, которые сражались за независимость Украины в XX веке. Как сообщается на сайте Верховной Рады, 22 декабря закон возвращен с подписью президента.

6 декабря Верховная Рада проголосовала в первом чтении и в целом за законопроект о внесении изменений в закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты по усилению социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке", а 7 декабря председатель парламента Андрей Парубий его подписал.

Закон вносит изменения в ст.6 закона о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

Участниками боевых действия признаются воины Украинской повстанческой армии, которые участвовали в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков на временно оккупированной территории Украины в 1941-1944 годах, не совершившие преступления против мира и человечества, и были реабилитированы.

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После вступления в силу принятых изменений участниками боевых действий будут признаны также воины Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений Организации украинских националистов.

В этот перечень также входят воины, признанные борцами за независимость Украины в XX веке, согласно закону о правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке. Закон вступит в силу через 3 месяца после публикации.

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Указ, Петр Порошенко, УБД, Расширение списка.
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