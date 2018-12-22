Скачать
Суббота, 22.12.2018
С 1 января 2019 года минимальная зарплата в Украине вырастет на 12,1%
С 1 января 2019 года минимальная зарплата в Украине вырастет на 12,1%
Порошенко подписанным законом обязал УПЦ МП указывать принадлежность к РПЦ
Порошенко утвердил закон о переименовании УПЦ МП
Бавария, Тоттенхэм и Ливерпуль нацелены на Цыганкова
Бавария, Тоттенхэм и Ливерпуль нацелены на Цыганкова
Ученые нашли возрастные различия в фрагментах ДНК в крови
Ученые нашли возрастные различия в фрагментах ДНК в крови

Порошенко подписанным законом обязал УПЦ МП указывать принадлежность к РПЦ

Порошенко подписанным законом обязал УПЦ МП указывать принадлежность к РПЦ
15:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина president.gov.ua

Новости Украины: Президент подписал Закон о названии религиозной организации, управляемой с государства-агрессора.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства в субботу, речь идет об одобренном Радой 20 декабря законе "О внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названий религиозных организаций, которые входят в структуру религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины в государстве, которая законом признана осуществившей военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины".

В бывшей УПЦ МП пока отказались менять название церкви, анализируют законопроект

"Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Отмеченные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать. То ли ко вновь созданной автокефальной Православной Церкви Украины, то ли к той церкви, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ", - отметил П.Порошенко, подписывая закон.

Президент отметил, что "выбор легче делать, когда все вещи названы своими именами". "Реализация закона даст гражданам всю полноту информации", - подчеркнул он.

По словам П.Порошенко, изменения в закон придерживаются принципа свободы вероисповедания и равенства всех конфессий, никакого ограничения конституционных прав граждан не будет.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря приняла в целом закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к РПЦ. Соответствующий законопроект №5309 за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов.

Нардепы от "Оппоблока" Нестор Шуфрич сорвал с трибуны плакат с изображением лидера общественного движения "Украинский выбор – Право народа", члена партии "За життя" Виктора Медведчука за решеткой и надписью "Агента Путина Медведчука - под суд". После чего, народный депутат от фракции "Народный фронт" Юрий Береза подбежал к Нестору Шуфричу и отобрал у него плакат. В это же время у трибуны собралась группа депутатов, началась массовая драка и потасовка.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. Такая религиозная организация в Украине будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

УПЦ МП просят Порошенко ветировать закон о переименовании церкви

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в тот же день подписал закон и направил его на подпись президента.

В УПЦ (МП) обратились к президенту Украины П.Порошенко с просьбой применить право вето к данному закону. "Считаем этот закон антиконституционным и намерены защищать свои права всеми законными способами. Обращаемся к президенту Украины применить к этому закону право вето", - сказано в заявлении юридического отдела УПЦ (МП).

Закон вступит в силу с момента его публикации. После вступления в силу закона центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере религии, должен провести религиоведческую экспертизу зарегистрированных уставов религиозных организаций. Если будут установлены обстоятельства, регулируемые данным законом, этот госорган обязан через официальное издание "Урядовый курьер" проинформировать о них соответствующую религиозную организацию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Закон, Церковь, УПЦ, Петр Порошенко, ПЦУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новогодний маникюр 2019: зимние идеи маникюра со стразами, блестками и свинками (Фото)
02 Елизавета II в ссоре с Меган Маркл из-за отца герцогини
03 Новый год 2019: все, что нужно знать о символе 2019 года Желтой Земляной Свиньи
04 День святой Анны 2018: история, традиции и приметы праздника
05 Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Украину обрушится стихия: синоптики предупреждают о штормовом ветре и снеге
В Украине ухудшится погода
Стало известно, какими редкими именами киевляне называли новорожденных
Какими редкими именами киевляне называли детей
С 1 января в Украине будет запрещено проводить трансплантацию
С 1 января будет запрещено проводить трансплантацию
Ученые объяснили причины уникальных природных явлений (Видео)
Ученые объяснили причины уникальных природных явлений (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь