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После принятия "церковного закона" нардепы устроили массовую драку

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После принятия &quot;церковного закона&quot; нардепы устроили массовую драку
14:33 Сегодня Телеграф Фото: lb.ua

Новости Украины: После принятия закона, обязывающего УПЦ МП сменить название, в Верховной Раде произошла потасовка, которая переросла в массовую драку.

Сегодня, 20 января, на заседании Верховной Рады произошла драка между народными депутатами. После того, как депутаты проголосовали  и приняли закон, обязывающего Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви нардепы от "Оппоблока" Нестор Шуфрич сорвал с трибуны плакат с изображением лидера общественного движения "Украинский выбор – Право народа", члена партии "За життя" Виктора Медведчука за решеткой и надписью "Агента Путина Медведчука - под суд".

После чего, народный депутат от фракции "Народный фронт" Юрий Береза подбежал к Нестору Шуфричу и отобрал у него плакат. В это же время у трибуны собралась группа депутатов, началась массовая драка и потасовка. Все это сопровождалось совместными оскорблениями и криками. Другие депутаты попытались разнять дерущихся. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий пытался успокоить парламентариев, призывал сохранять порядок, нардепов из "Оппоблока" и группы Рабиновича-Бойко "не бесноваться". После неудачных попыток успокоить политиков, председатель парламента был вынужден объявить перерыв.

Напомнить, 20 декабря в Верховной Раде состоялось голосование и принятие закона, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата указать принадлежность к Русской церкви в официальном названии.

 Как сообщалось, в субботу, 15 декабря, в Киеве состоялся Объединительный собор. На тайном голосовании избрали предстоятеля единой Православной церкви Украины (ПЦУ). Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний ( в миру Сергей Петрович Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви. 

6 января, когда все православные христиане западного обряда будут отмечать Сочельник Рождества, Вселенский патриарх в Константинополе вручит предстоятелю ПЦУ Томос об автокефалии.

Патриарх Филарет заявил, что  иерархи, которые не присоединятся к новой Православной церкви Украины, будут считаться раскольниками. Два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), которые участвовалив Объединительном соборе уже заявили о переходе в ПЦУ. Московский патриархат уже отреагировал на такие действия и назвал митрополитов раскольниками, а также что все участники будут стерты из исторической памяти церкви.

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Верховная Рада, Депутаты, Нестор Шуфрич, Андрей Парубий, Юрий Береза, Оппоблок.
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