Названа дата, когда Вселенский патриарх вручит Томос

Новости Украины: Вселенский патриарх Варфоломей передаст Томос об автокефалии 6 января 2019 года избранному предстоятелю объединенной Православной церкви в Украине.

Вселенский патриарх Варфоломей передаст Томос об автокефалии Украинской православной церкви лично избранному предстоятелю объединенной Православной церкви в Украине 6 января 2019 года, заявляет глава информационного управления УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает "Би-Би-Си Украина".

"Томос вселенского патриарха должен быть вручен предстоятелю 6 января", - сказал архиепископ Евстратий в четверг.

Он отметил, что 6 января в Константинополе "должна быть совершена божественная литургия, сослужения Вселенского патриарха и предстоятеля (поместной церкви), и после этого ему будет вручен Томос".

Говоря об объединительном соборе, архиепископ отметил, что иерархи УПЦ-КП придут на собор 15 декабря. Каждый возьмет с собой двух человек: одного клирика и одного монаха или мирянина. По его словам, УПЦ-КП уже на соборе представит своего кандидата на главенство в поместной церкви.

"У нас есть единственное предложение по кандидатуре, которую предложат собора", - сказал спикер УПЦ-КП.

Он отметил, что голосование на соборе будет тайным.

Также архиепископ Евстратий (Зоря) сообщил, что комиссия представителей православных церквей Украины, которая ведет подготовку к объединительному собору, рассмотрела проект устава будущей поместной церкви.

"Мы прошли по проекту устава, который был предложен от Синода Вселенского патриархата. Дискутировали, некоторые вещи сохранены, некоторые вещи изменены, несколько отброшено", - сказал пресс-секретарь УПЦ-КП.

Напомним, в Андреевской церкви в Киеве 13 декабря прошла первая Архиерейская Литургия Патриаршей Ставропигии, а в субботу, 15 декабря, на Софийской площади в центре Киева состоится совместная молитва в день, когда пройдет объединительный собор по созданию поместной Украинской православной церкви.