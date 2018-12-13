Вселенский патриархат сегодня проведет первую литургию в Андреевской церкви

Новости Украины: В Андреевской церкви сегодня, 13 декабря, пройдет первая Архиерейская Литургия Патриаршей Ставропигии, которую возглавят экзархи Вселенского Патриархата.

В четверг, 13 декабря, в Андреевской церкви в Киеве начнется первая Архиерейская Литургия Патриаршей Ставропигии. Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

"13 декабря в Андреевской церкви состоится первая Архиерейская Литургия в Патриаршей Ставропигии. Начало Литургии - в 9.30. Богослужение возглавят экзархи Вселенского Патриархата", - говорится в сообщении.

Как известно, 13 декабря православные отмечают день памяти Святого Апостола Андрея Первозванного.

Как сообщалось, 17 апреля Президент Украины Петр Порошенко заявил о официальном прошении к Вселенскому патриарху о предоставлении Украинской православной церкви автокефалии. 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине. 28 ноября Кабинет министров Украины передал в постоянное безвозмездное пользование представительству Двора Вселенского патриархата в Украине недвижимое имущество Андреевской церкви Национального заповедника "София Киевская".

Синод Вселенского патриархата на трехдневном заседании, которое завершилось 29 ноября, принял проект конституционного устава Украинской церкви. 5 декабря Президент Порошенко проинформировал, что собор состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.

Как сообщалось ранее, в субботу, 15 декабря, на Софийской площади в центре Киева состоится совместная молитва в день, когда пройдет объединительный собор по созданию поместной Украинской православной церкви. Авторы обращения называют приближающийся день предоставления Вселенским патриархом Варфоломеем Томоса о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви "днем исторического триумфа Украины" и отмечают, что это "восстанавливает справедливость и Богом вдохновенное право на создание канонической автокефальной соборной православной украинской церкви".