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В день Объединительного собора на Софийской площади пройдет совместная молитва

В день Объединительного собора на Софийской площади пройдет совместная молитва
12:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В субботу, 15 декабря, в день Объединительного собора на Софийской площади в центре Киева пройдет совместная молитва.

Украинский писатель и дипломат Юрий Щербак, поэт Дмитрий Павлычко, журналист Юрий Дорошенко и диссидент Богдан Горынь призвали украинцев прийти на совместную молитву, которая состоится на Софийской площади в центре Киева 15 декабря.

"Призываем всех, кому небезразлична судьба родной Церкви, кто желает окончательно разорвать кандалы имперского московского православия, прийти 15 декабря 2018 года в 9.00 утра на Софийскую площадь, за древними стенами которой будет происходить Объединительный собор", - говорится в тексте их совместного обращения, опубликованного на странице общественной организации "Томос 2018" в соцсети Facebook в воскресенье.

Авторы обращения называют приближающийся день предоставления Вселенским патриархом Варфоломеем Томося о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви "днем исторического триумфа Украины" и отмечают, что это "восстанавливает справедливость и Богом вдохновенное право на создание канонической автокефальной соборной православной украинской церкви".

"Верим, что наша народная молитва сольется с молитвой украинских архиереев, чтобы поддержать святое дело получения независимости Украинской православной церковью. Верим, что Богородица и Берегиня Украины услышит нашу молитву и благословит нашу землю и нацию на свободную и мирную жизнь", - отмечается в обращении.

Порошенко рассказал, что Патриарху Варфоломею угрожают из Москвы

Как сообщалось, 29 ноября Священный Синод Вселенского патриархата утвердил проект Устава поместной церкви в Украине. Томос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви станет частью Устава независимой церкви. 5 декабря 2018 г. президент Украины Петр Порошенко сообщил, что объединительный собор по созданию поместной Украинской православной церкви состоится 15 декабря в соборе Святой Софии в Киеве.

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Все по теме:

Дата, Молитва, Софийская площадь, Объединительный Собор, Единая православная церковь.
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