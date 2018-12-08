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Порошенко рассказал, что Патриарху Варфоломею угрожают из Москвы

Порошенко рассказал, что Патриарху Варфоломею угрожают из Москвы
17:58 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Порошенко отметил важность создания украинской церкви для независимости страны.

Петр Порошенко заявил о том, что все понимают важность автокефалии церкви для независимости Украины. 

Об этом он сообщил на выступлении на торжественном собрании, посвященному 150-летию основания общества "Просвiта", во время рабочей поездки во Львовскою область, передает пресс-служба президента. 

"Томос об автокефалии  - это еще один Акт провозглашения независимости Украины. И именно поэтому это так важно. И не только для верующих этой церкви. Это важно для каждого украинца. Потому что мы создаем еще один столб украинской независимости", - подчеркнул Порошенко.

"Это вопрос нашей национальной безопасности. Именно под этим углом надо рассматривать другие аспекты гуманитарной политики, которые отдаляют нас от империи, от колониального прошлого, которые укрепляют нашу национальную идентичность," - добавил он. 

Порошенко напомнил, что несколько лет назад начались переговоры со Вселенским патриархом Варфоломеем. 

"Решение о предоставлении автокефалии - одобрено. Томос, грамоту, которая это подтверждает - написано. Объединительный собор - назначено. И сейчас колоссальная ответственность ложится на иерархов церквей," - отметил президент. 

Он отметил, что государство и он сам, как президент, своё дело сделали, добавив, что своё дело также сделал Патриарх Варфоломей. 

"Наверное даже больше, чем мог, учитывая то бешеное давление и угрозы, которые сегодня ему поступают из Москвы", - подчеркнул Порошенко. 

Президент также напомнил, что после того Синод Вселенского Патриархата принял решение о предоставлении автокефалии украинской церкви, в России немедленно созвали совет безопасности РФ с единственным вопросом - угроза РПЦ в Украине. 

"Я уверен в том, что украинцы сами разберутся без указующего перста из Московии, от президента России и Кирилла (патриарх РПЦ, - Ред.). Это невозможно принять и не примем", - подытожил Порошенко. 

Напомним, ранее глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий вернул Вселенскому патриарху Варфоломею письмо-приглашение для участия в Объединительном соборе.

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Петр Порошенко, Варфоломей, Автокефалия, Томос.
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