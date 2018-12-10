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Объединительный собор: в УПЦ КП заявили о несогласии с Константинополем

Объединительный собор: в УПЦ КП заявили о несогласии с Константинополем
16:25 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Киевский патриархат не несогласны с предложенной Константинополем процедурой проведения Объединительного собора.

В Украинской православной церкви Киевского патриархата не согласны с процедурой проведения Объединительного собора, которую установил Вселенский патриарх Варфоломей. Глава УПЦ (КП) Филарет заявил, что накануне Объединительного собора с Константинополем возникли некоторые разногласия, сообщает ТСН 10 декабря.

Первое расхождение заключается в том, что Киевский патриархат выступает за то, чтобы Собор был исключительно архиерейским, а в Стамбуле настаивают на участии в нем верующих и обычных священников.

Второе - УПЦ (КП) хотят, чтобы голосование на выборах главы единой поместной церкви должно быть открытым, а Константинополь выступает за тайные выборы.

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"Киевский патриархат является самой большой церковью. И от нас зависит, примем мы то, что нам будут предлагать, или нет. Если это будет полезно нам, то мы примем, если будет не полезно нам - ни государству, ни украинской церкви, мы просто не проголосуем и отбросим все", - заявил Филарет.

Напомним, 15 декабря в Софийском соборе состоится Объединительный собор, на котором будет избран предстоятель Украинской православной церкви и утвержден устав новой церкви. Вселенский патриарх Варфоломей написал письмо предстоятелю УПЦ МП Онуфрию с  призывом прибыть на Объединительный собор и принять участие в нем. 

В свою очередь в УПЦ (МП) заявили, что не будут принимать участие в Объединительный соборе, а также запретили Епископам УПЦ (МП) участвовать в нем.

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УПЦ МП, Филарет, УПЦ КП, Объединительный Собор.
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