Объединительный собор: Вселенский патриарх выдвинул жесткие требования к УПЦ МП

Новости Украины: Варфоломей заявил, что после создания в Украине новой церкви предстоятель УПЦ МП Онуфрий не будет "Митрополитом Киевским".

Вселенский патриарх Варфоломей 12 октября 2018 года направил письмо предстоятелю УПЦ МП Онуфрию с объяснением причин предоставления Украине автокефальной церкви и призывом прибыть на Объединительный собор и принять участие в нем. Письмо, датированное еще 12 октября, обнародовал на своей странице в Facebook митрополит УПЦ МП Александр Драбинко.

Вселенский патриарх напомнил, что согласно историческим данным и архивным документам, Святая Киевская митрополия всегда принадлежала юрисдикции Матери Церкви Константинополя, основанная ею как отдельная митрополия, занимающая 60-ю позицию в списке епархий Вселенского Престола.

А позже, местный Синод в России "по неопределенному поводу в одностороннем порядке отсек себя от канонического авторитета, то есть Святой Великой Церкви Христовой (1448), но в городе Киеве другие митрополиты, законные и канонические, были последовательно и неустанно поставляемы Вселенской патриархией, поскольку Киевское духовенство и миряне не приняли своего подчинения центру из Московии".

А в 1685 году московский патриарх собственноручно назначил киевского митрополита, чем ранее занимался Константинополь, таким образом нарушив каноны.

Вселенский патриарх Дионисий IV тогда фактически закрыл глаза на нарушение канонов и разрешил московскому патриарху назначать киевского митрополита, однако при условии, что, когда митрополит Киевский будет совершать бескровное и святое Таинство, он должен в первую очередь поминать уважаемое имя Вселенского патриарха. Учитывая все исторические факты, Вселенский патриарх делает вывод, что историческая киевская митрополия должна вернуться к юрисдикции Вселенского патриархат, а Онуфрий после создания в Украине канонической церкви и избрания ее предстоятеля, больше не сможет называться Митрополитом Киевским.

"Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата, во время сессии от 22 апреля 2018 года, принял к сведению просьбы, отправленные время от времени от клириков и мирян относительно независимости благословенной украинской земли, которая была оформлена в отдельное суверенное государство, но прежде всего имея цель вылечить уже устоявшиеся расколы и разделения, поскольку сестринская церковь Москвы не смогла принести им излечение – единодушно решили дарить статус независимой внутренней структуры, то есть "автокефалию", Украинскому государству.

До момента формирования иерархии в Украине в тело и его определение после выборов ее Предстоятеля, которому в соответствии с нашим решением будет грамотно вручен Патриарший и Синодальный Томос, мы извещаем Ваше Высокопреосвященство, что в Украине есть высшая каноническая власть, которой является Святая Великая Церковь Христова, как это было с давних времен. Мы хотели довести до сведения Вашего Высокопреосвященства, эти предварительно принятые решения Матери Церкви через назначенных нами в Киев экзархов, но, к сожалению, Вы отказались взаимодействовать с ними. Возвращаясь сейчас к тому же вопросу второй раз за это Патриаршее письмо и обращение к Вам как "Высокопреосвященному митрополиту Киевскому", в форме икономии и милости, мы сообщаем Вам, что после выборов Предстоятеля Украинской Церкви органом, который будет состоять из клириков и мирян, Вы не сможете эклизиологично и канонически носить титул Митрополита Киевского, который, Вы все равно носите сейчас в нарушение описанных условий официальных документов 1686 года", – говорится в письме.

Исходя из этого, Варфоломей призвал Онуфрия "незамедлительно и в духе согласия и единства" принять участие в предстоящем учредительном Соборе объединенной Украинской Православной Церкви и избирательных процессах для определения ее Предстоятеля.

"Вашему Высокопреосвященству конечно разрешается быть кандидатом на эту позицию. Мы также просим Вас и Вашу иерархию быть в общении с бывшим митрополитом Киевским Филаретом и бывшим архиепископом Львовским Макарием и другими с ними, поскольку они были в полной мере восстановлены нами в архиерействе, но не в своих должностях и титулах, по нашему позитивному решению на апелляционные просьбы, которые они неоднократно присылали нам, как то ясно и мудро провозглашают Божественные и Святые Каноны 9 и 17 Святых отцов Халкидона", – указано в письме.

Напомним, 15 декабря состоится объединительный архиерейский собор, во время которого представители украинских православных церквей должны принять решение об объединении церкви и избрать ее предстоятеля.