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УПЦ КП решают, выдвыгать ли представителя на должность главы поместной церкви

УПЦ КП решают, выдвыгать ли представителя на должность главы поместной церкви
14:10 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В резиденции патриарха УПЦ КП Филарета проходит архиерейский собор, на котором решают выдвигать ли кандидатуру на должность главы поместной церкви.

Сегодня, 13 декабря, накануне Объединительного собора в резиденции патриарха Филарета собрались все иерархи УПЦ КП. На собрании должны определить будет ли Киевский патриархат выдвигать своего кандидата на должность главы единой украинской церкви. Кроме того, решается, как будет проходить процедура избрания предстоятеля поместной церкви. Об этом сообщает ТСН.

Напомним, как ранее сообщалось Киевский патриархат разошелся во мнениях с Константинополем. Первым разногласием стало голосование за предстоятеля. Киев предпочел голосовать открыто на общем собрании священников, Вселенский же патриархат предложил закрытое голосование при участии только церковных иерархов. 

Второе - Киевский патриархат выступает за то, чтобы Собор был исключительно архиерейским, а в Стамбуле настаивают на участии в нем верующих и обычных священников.

В субботу, 15 декабря, в Софийском соборе в Киеве состоится историческое для Украины событие - Объединительный собор, на котором утвердят устав поместной украинской церкви, а также будет избран ее предстоятель.

 Как известно, глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий не захотел участвовать в Соборе и вернул Вселенскому патриарху Варфоломею письмо-приглашение для участия в Объединительном соборе.

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Церковь, Патриарх Филарет, УПЦ КП, Киевский патриархат, Объединительный Собор.
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