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Митрополит Драбинко объявил о переходе в Православную церковь Украины

Митрополит Драбинко объявил о переходе в Православную церковь Украины
14:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр (Драбинко) объявил о переходе в новосозданную Православную церковь Украины.

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), который ранее был представителем УПЦ МП и участвовал в Объединительном соборе украинских православных церквей, заявил о переходе его прихода в новосозданную Православную церковь Украины.

Об этом он сообщил во время литургии в Спасо-Преображенском соборе Киева, трансляция которой велась на странице владыки в Facebook.

"Все мы стали свидетелями того события, которое называется собором Православной церкви Украины, состоявшимся в субботу 15 декабря, и на нашей украинской святой земле появилась единая каноническая Украинская православная церковь, которая отныне признана Вселенским патриархом", - сказал он.

Митрополит отметил, что от Вселенского патриарха Варфоломея «мы также получили благословенную верительную грамоту, которой признается и наш сан, и наше служение, и место нашего служения, что бы ни говорили злые люди, которые не хотят, чтобы я был с вами, а вы со мной».

Он выразил благодарность приходскому совету за то, что «наш приход сохранился в единстве и идет прямым шагом к единству церковной нашей святой Украинской православной автокефальной апостольской киевской церкви».

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Напомним, 15 декабря на Объединительном соборе в Киеве митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания избрали предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине.

17 декабря спикер Верховной Рады Андрей Парубий пригласил Варфоломея в Украину, а также выступить в Верховной Раде.

6 января Вселенский патриарх Варфломей вручит предстоятелю Православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины блаженнейшему Епифанию томос об автокефалии.

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УПЦ МП, Церковь, Переяслав-Хмельницкий, Александр Драбинко, Драбинко, ПЦУ.
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