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Вселенского патриарха Варфоломея пригласили в Украину

Вселенского патриарха Варфоломея пригласили в Украину
12:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Андрей Парубий приглашает патриарха Вселенского патриарха Варфоломея посетить Украину и выступить в Раде.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий вновь пригласил Вселенского патриарха Варфоломея посетить Украину и выступить в украинском парламенте.

"Я хочу подтвердить, что я приглашаю святейшего патриарха Варфоломея приехать в Украину и выступить в Верховной Раде Украины", - написал А.Парубий в своём микроблоге в Твиттере в понедельник.

Спикер также поблагодарил патриарха Варфоломея за опеку над украинским народом и его мужество. "Потому что мы все знаем, какое невероятное давление оказывалось и оказывается на всесвятейшого патриарха от Москвы и от всех союзников, которых задействует Кремль для давления на патриарха Варфоломея", - сказал Парубий.

Как сообщалось, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине. Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что 6 января 2019 года вручит предстоятелю Православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины блаженнейшему Епифанию томос об автокефалии.

Вселенский патриарх благословил Епифания

Справка. 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины и вселенский патриарх подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом. 29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлено томос об автокефалии.

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Верховная Рада, Церковь, Андрей Парубий, Объединительный Собор, Вселенський Патриарх Варфоломей.
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