Вашингтон официально поздравил Украину с созданием Единой поместной церкви

Новости Украины: Госдепартамент США приветствовал создание единой церкви в Украине и назвал это событие историческим.

Официальный Вашингтон поздравил украинский народ с созданием Православной церкви Украины и избранием ее предстоятелем митрополита Епифания.

Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном вечером в понедельник Государственным департаментом США.

"Соединенные Штаты приветствуют митрополита Епифания с избранием Предстоятелем Православной Церкви Украины. Создание Церкви – это исторический момент для Украины",- отмечается в распространенном документе.

При этом подчеркивается, что Соединенные Штаты твердо поддерживают Украину и уважают свободу вероисповедания без внешнего вмешательства.

"Право на свободу вероисповедания распространяется на всех украинцев, включая тех, кто выбирает присоединение или неприсоединение к новой Православной церкви", - отметили в Государственном департаменте США.

Напомним, 15 декабря на Объединительном соборе в Киеве митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания избрали предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине.

Сегодня, 17 декабря, спикер Верховной Рады Андрей Парубий пригласил Варфоломея в Украину, а также выступить в Верховной Раде.

6 января Вселенский патриарх Варфломей вручит предстоятелю Православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины блаженнейшему Епифанию томос об автокефалии.