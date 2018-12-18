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Епифаний заявил о готовности принять в состав ПЦУ священнослужителей УПЦ МП

Епифаний заявил о готовности принять в состав ПЦУ священнослужителей УПЦ МП
02:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Митрополит Епифаний заявляет, что ПЦУ готова забыть прошлое и строить единую православную церковь в Украине

Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявляет, что новая церковь готова принять в свой состав архиереев и священников Украинской православной церкви (Московского патриархата), оставив все противоречия в прошлом.

В эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, отвечая на вопрос о том, будут ли какие-то ограничения для священников УПЦ (МП), потенциальных "агентов российского влияния", при их желании осуществить переход в новую автокефальную церковь, он сказал: "Таких каких-то преград или ограничений не должно быть, если мы хотим засвидетельствовать, что действительно стремимся иметь единую церковь".

Митрополит Епифаний отметил, что до настоящего времени были "определенные споры, определенные вещи, которые даже противоречили христианскому видению". "Но мы готовы забыть все, мы готовы перевернуть эту старую страницу, открыть новую страницу и строить единую церковь. Потому что если мы будем вспоминать то, что происходило в прошлом, мы никогда не построим совместное будущее", - подчеркнул он.

По его мнению, когда уже будет сформировано "тело церкви", то те, кто будут присоединяться, уже не будут иметь "такого пророссийского влияния" на эту новую церковь. "Потому что если они увидят, что эта церковь отстаивает интересы украинского общества, опирается на украинский народ и служит ему, то тогда не будет уже никакой потребности смотреть туда, на северного соседа", - убежден митрополит Киевский и всея Украины.

Глава Православной церкви Украины также считает, что в УПЦ (МП) не все архиереи находятся под влиянием Москвы и среди них много достойных. "Есть много тех, кто действительно работает над развитием церкви, священнослужителей, которые занимаются социальным служением, делают добрые дела, но у них нет еще определенного доверия, он не могут перейти этот барьер, есть определенный страх. Но мы готовы их принять, защитить, потому что вы видите, что сейчас происходит в отношении тех, кто пришел на Объединительный собор", - пояснил он.

При этом митрополит Епифаний указал, что принятые синодом Украинской православной церкви (Московского патриархата) в отношении митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Драбинко) и митрополита Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого) являются не действенными, потому что они уже стали архиереями канонической украинской православной церкви.

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УПЦ МП, Объединительный Собор, Епифаний, ПЦУ.
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