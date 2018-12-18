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Епархии митрополитов Симеона и Александра теперь относятся к Вселенскому патриархату

Епархии митрополитов Симеона и Александра теперь относятся к Вселенскому патриархату
00:31 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Вселенский патриарх Варфоломей сохранил епархии за митрополитами бывшей УПЦ МП Симеоном и Александром.

Вселенский патриарх Варфоломей направил письма поддержки в адрес митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко) за участие в объединительном соборе православных церквей.

В них говорится, что епархии митрополитов теперь относятся к Вселенскому престолу.

Письма было подписаны 14 декабря, то есть за три дня до того, как УПЦ МП решила лишить Симеона и Александра епархий. Об этом сообщает издание LB.ua, которое имеет копию документа, присланного Симеону.

"Ваше Преосвященство, митрополит Винницкий и Барский, возлюбленный в Духе Святом брат и сослужитель нашей Мерности, господин Симеон! Да будут Вашему Преосвященству благодать и мир от Бога! После того как Вы, Ваше Преосвященство, обратились к нашей Мерности и изложили свое дело нам, милостью Божией Архиепископу Константинополя-Нового Рима и Вселенскому Патриарху, как не только тому, кто благодаря попечению Церкви имеет непререкаемую обязанность судить о церковных делах, где бы они ни происходили, и давать им окончательное решение, но и как Вашему отцу и владыке, поскольку Ваша епархия, которая в давнее время подпала под другую церковную юрисдикцию, была восстановлена благодаря отзыву и отмене Грамоты, изданной нашим приснопамятным предшественником Дионисием IV, и теперь относится к Великой Константинопольской Христовой Церкви и признается ее истинной дочерью, мы пришли к решению посредством этой Патриаршей Грамоты принять Вас в юрисдикцию нашего Святейшего Апостольского и Патриаршего Вселенского Престола вместе с Вашим непорочным клиром и благочестивым народом, освобождая от всякой ответственности, или обвинения, или любого другого прещения, налагаемого на Вас каким бы то ни было церковным органом, и полностью принимая все, что Вы делали как епископ и пастырь. С отеческой молитвой мы преподаем Вам свое Патриаршее благословение, братски лобызаем и от всей души призываем на Вас благодать и милость в Троице поклоняемого Бога, Которому слава и держава во веки", - говорится в письме. 

Напомним, митрополитов-участников Объединительного собора 15 декабря от УПЦ МП уволили и запретили им служения.

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УПЦ МП, Александр, Симеон, Варфоломей, Вселенский Патриархат.
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