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В Харьковской области взорвался дом: есть пострадавшие

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В Харьковской области взорвался дом: есть пострадавшие
14:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сегодня, 23 декабря, взорвался дом в одном из городов Харьковской области, после чего пострадали хозяева.

В Люботине Харьковской области в воскресенье произошел взрыв в частном доме, в результате которого пострадали хозяева. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"На момент взрыва в здании находились 46-летний хозяин, его 43-летняя жена и 19-летняя дочь. С места происшествия в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и медицинской помощи доставлены мужчина и женщина с ожогами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Как отмечают правоохранители, женщину после оказания медицинской помощи отпустили домой. Состояние ее мужа медики оценивают как тяжелое, он получил ожоги 50% тела.

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По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. По словам 19-летней дочери супругов, в последнее время в помещении ощущался запах газа.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Харьковская область, Взрыв, Харьковщина, Люботин, Национальная полиция, Нацполиция.
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