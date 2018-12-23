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В одной из гостинниц Карпат случился пожар, есть жертвы

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В одной из гостинниц Карпат случился пожар, есть жертвы
16:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: if.dsns.gov.ua

Новости Украины: В Ивано-Франковской области в одном из местных гостинниц случился пожар, в результате которого один человек погиб, причина возгорания устанавливается.

В селе Яблоница Ивано-Франковской области в ночь на 23 декабря около 3 часов произошел пожар в местной гостинице "Простоквашино". Об этом сообщает пресс-служба Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, то пламя уже охватило все здание. Обслуживающий персонал успел эвакуировать жителей гостиницы до прибытия пожарно-спасательных подразделений, однако во время тушения пожара обнаружили тело человека.

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Отмечается, что в 6:12 пожар на площади 1500 кв. м был локализован, а в 07:00 ликвидирован.

"К тушению пожара было привлечено 11 единиц пожарно-спасательной техники и 47 человек личного состава. На пожаре спасены 4 размещенных рядом двухэтажные деревянные здания, 4 беседки, 6 легковых автомобилей и 2 квадроцикла. Причина возникновения пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

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Пожар, Ивано-Франковская область, ГСЧС, Гостинница.
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