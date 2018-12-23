В "Киевавтодоре" рассказали, каким образом борются со снегом в столице

Новости Украины: Столичные комунальщики поделились информацией по поводу того, каким образом борются со снегом.

Работники "Киевавтодора", принимаю к сведению переменчивую погоду, обрабатывают тротуары, наземные переходы и лестничные марши посыпочными материалами. Об этом сообщает пресс-служба корпорации "Киевавтодор" в своем Facebook.

"Переменчивая погода и температура воздуха -2-0°С требует повышенного контроля за состоянием покрытия, ведь при таких погодных условиях на тротуарах очень быстро образуется опасная наледь. Чтобы обеспечить безопасное передвижение киевлян и гостей столицы, спецтехника "Киевавтодора" и бригады по ручной уборке проводят при необходимости обработку тротуаров, а также наземных переходов и лестничных маршей посыпочными материалами", – говорится в публикации.

Отмечается, что к концу дня в Киеве сохранится переменчивая погода, синоптики после обеда прогнозируют небольшой снег. А завтра, 24 декабря, снег в столице усилится.

Также преприятие "Киевавтодор" заверяет, что следит за погодными условиями и принимает все необходимые меры для безопасного и комфортного передвижения по городу