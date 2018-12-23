Госпогранслужба сообщила о ситуации на западном участке границы

Новости Украины: В Государственной границе сообщили о наличии автомобильных заторов при въезде в Украину из-за предстоящих праздников.

Государственная пограничная служба Украины сообщила о наличии автомобильных заторов при въезде в Украину на западном участке границы.

Причиной таких неудобств, пограничники называют в связи с наступающими праздниками. Именно в этот период много путешествующих планируют приехать к родным и близким накануне Рождества по Григорианскому календарю. В Украину на праздники также возвращаются те, кто работает или учится за рубежом.

16 часов должны ждать те, кто передвигаются легковыми автомобилями через переход Корчева - Краковец, на КПП Медика - Шегини – 8 часов.

В воскресенье количество автомобилей в очереди уменьшилось, однако на пересечение границы грузовики ожидают от 27 до 38 часов.

Пресс-секретарь Бещадского отделения Пограничной службы Польши Эльжбета говорит, что на контрольно-пропускных пунктах задействованы все полосы движения.

На пограничных переходах Люблинского воеводства подобная ситуация. На пункте пропуска Гребенное – Рава-Русская грузовика на въезд в Украину ждут более 20 часов, в очереди всего 200 автомобилей. Кроме того, 400 легковушек стоят в 7-часовой пробке.

Аналогичная ситуация наблюдается на КПП Долгобычев-Угринов. Водители там ждут по 8 часов. Несколько лучшая ситуация на переходе Зосин-Устилуг, где обслуживание необходимо ждать примерно 3 часа.

По последним данным, на утро воскресенья на пункте пропуска "Ягодин" находилось 700 легковых и 400 грузовых автомобилей, на "Краковце" - 800 легковых, 330 грузовых автомобилей и 27 автобусов, на пункте пропуска "Устилуг" зафиксированы 150 легковых автомобилей, на ПП "Угринов" - 200 легковушек. На "Раве-Русской" ждали пропуска 150 легковых и 160 грузовых автомобилей, на ПП "Грушев" - 200 легковых автомобилей, "Шегини" - 230 легковых, 150 грузовых, 15 автобусов, "Смильница" - 220 легковых авто.

На пунктах пропуска с Венгрией "Тиса" и "Вилок" находились всего 200 легковых автомобилей. На украино-словацкой границе на пункте пропуска "Ужгород" находилось 100 легковых автомобилей. На ПП "Порубное" на границе с Румынией ждали очереди 95 грузовиков.

В Минсоцполитики сообщили, что на постоянной основе за границей работает 3,2 млн граждан Украины, непостоянно - от 7 до 9 млн человек. По словам министра, больше всего украинцев работает в Польше - около 2 млн человек. Из них около 1 млн человек работают официально, и лишь 400 тыс. из них платят единые социальные взносы в Польше.