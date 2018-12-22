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Постоянная и непостоянная занятость за границей: статистика Минсоцполитики

Постоянная и непостоянная занятость за границей: статистика Минсоцполитики
13:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины: На постоянной основе за границей работает 3,2 млн украинцев.

Министр социальной политики Андрей Рева констатирует, что на постоянной основе за границей работает 3,2 млн граждан Украины, непостоянно - от 7 до 9 млн человек.

"По официальным данным Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы на постоянной основе за пределами Украины работает 3,2 млн человек. Непостоянно - цифра колеблется от 7 до 9 млн человек", - сказал А.Рева в ходе итоговой пресс-конференции по результатам работы в 2018 году в субботу в Киеве.

В Украине резко выросла безработица

По словам министра, больше всего украинцев работает в Польше - около 2 млн человек. Из них около 1 млн человек работают официально, и лишь 400 тыс. из них платят единые социальные взносы в Польше.

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Украина, Работа, Минсоцполитики, Занятость, Работа в Польше, Постоянная работа.
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