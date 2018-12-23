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"Погорелая" Рождественская ярмарка во Львове частично возобновит работу

&quot;Погорелая&quot; Рождественская ярмарка во Львове частично возобновит работу
18:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: lviv.dsns.gov.ua

Новости Украины: Львовская комиссия разрешила возобновить работу Рождественской ярмарки объектам, которые не требуют применения нагревательных приборов.

Во Львове комиссия разрешила возобновить работу тем объектам торговли на рождественских ярмарках, где реализуется продукция, не требующая применения нагревательных приборов, сообщает сайт горсовета.

Такие объекты торговли могут возобновить работу при соблюдении требований пожарной безопасности после 17:00 23 декабря.

"Возобновление работы других объектов торговли возможно после отдельных решений комиссии", - подчеркнуто в сообщении.

Как отмечается, в воскресенье в Галицком и Сиховском районах работали районные комиссии, которые провели обследование домиков на рождественской ярмарке относительно состояния пожарной безопасности.

В субботу около 13:15 на территории рождественской ярмарки во Львове вспыхнул пожар в одном из киосков общественного питания. Пожар потушили через 15 минут.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

За медпомощью обратились пять человек – четверых доставили "скорой" и один человек пришел сам. Двоих госпитализировали в реанимацию, остальные – в ожоговом отделении.

Пожар во Львове: стало известно о состоянии пострадавших

Четверо пострадавших находились на работе и получили производственные травмы.

Комиссия приняла решение приостановить работу всех трех рождественских ярмарок – на площади Рынок, проспектах Свободы и Червоной Калины - до окончания работы комиссии и обнародования ее выводов.

"Четко понятно, что было грубое нарушение техники безопасности – запрещено использовать газовые баллоны, а предприниматель сделала это на свой страх и риск", - сказал городской голова Львова Андрей Садовой.

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Львовская область, Пожар, Львов, Рождественаская ярмарка.
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