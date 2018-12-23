Скачать
Воскресенье, 23.12.2018
Стала известна причина задержек в оформлении &quot;евроблях&quot;
Стала известна причина задержек в оформлении "евроблях"
В Николаевской области разоблачили банду межрегиональных наркодиллеров
В Николаевской области разоблачили банду межрегиональных наркодиллеров
Беринчик вызвал на бой потенциального соперника Ломаченко
Беринчик вызвал на бой потенциального соперника Ломаченко
Ученые обнаружили газовое облако времен Большого взрыва
Ученые обнаружили газовое облако времен Большого взрыва

Выборы в ОТГ: Стало известно в какой области была самая высокая явка

Выборы в ОТГ: Стало известно в какой области была самая высокая явка
21:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Самая высокая явка на первые выборы в ОТГ была в громадах Житомирщины.

Житомирская область стала лидером по количеству избирателей, принявших участие в первых выборах в объединенных территориальных громадах. Об этом в Facebook сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

"По состоянию на 19.00 явка по Украине на первые выборы в ОТГ самая высокая в громадах Житомирщины. В 6 ОТГ, где проходят первые выборы, явка: Гришковецкая поселковая ОТГ Бердичевского р-на 52,56%, Швайковская сельская ОТГ Бердичевского р-на 59,53%, Райгородоцкая сельская ОТГ Бердичевского р-на - 57,89%, Вчорайшенская сельская ОТГ Ружинского района - 56%, Чудновская городская ОТГ Чудновского р-на - 48,88%, Ольшанская сельская ОТГ Чудновского района - 46,2%", - написал Зубко.

Выборы в ОТГ: в Киевской области зафиксировали первое нарушение

Как сообщалось, 23 декабря в 78 ОТГ в 13 областях Украины состоялись первые местные выборы глав и депутатов.

Выборы проходили в 9 городских, 16 поселковых и 53 сельских ОТГ, в состав которых вошли 345 местных советов (городских - 9, поселковых - 19, сельских - 317).

Голосование проходило на 622 избирательных участках.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Житомирская область, Геннадий Зубко, ОТГ, Выборы в ОТГ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и суеверия на Новый 2019 год Желтой Земляной Свиньи
02 Маникюр 2019: шикарный зимний маникюр для солидных дам (Фото)
03 Новый год 2019: что можно и нельзя готовить в год Свиньи
04 Рева объяснил, в чем смысл программы "муниципальная няня"
05 На католическое Рождество синоптики обещают настоящую зимнюю погоду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Волкер: Российской Федерации нужен повод для агрессии
Волкер: Российской Федерации нужен повод для агрессии
Выборы в ОТГ: Стало известно в какой области была самая высокая явка
Выборы в ОТГ: Стало известно в какой области была самая высокая явка
Филарет: Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения
Филарет: Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения
Эксперты подсказали, как не набрать лишний вес на новогодние праздники
Эксперты подсказали, как не набрать лишний вес на новогодние праздники
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь