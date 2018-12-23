Выборы в ОТГ: Стало известно в какой области была самая высокая явка

Новости Украины: Самая высокая явка на первые выборы в ОТГ была в громадах Житомирщины.

Житомирская область стала лидером по количеству избирателей, принявших участие в первых выборах в объединенных территориальных громадах. Об этом в Facebook сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

"По состоянию на 19.00 явка по Украине на первые выборы в ОТГ самая высокая в громадах Житомирщины. В 6 ОТГ, где проходят первые выборы, явка: Гришковецкая поселковая ОТГ Бердичевского р-на 52,56%, Швайковская сельская ОТГ Бердичевского р-на 59,53%, Райгородоцкая сельская ОТГ Бердичевского р-на - 57,89%, Вчорайшенская сельская ОТГ Ружинского района - 56%, Чудновская городская ОТГ Чудновского р-на - 48,88%, Ольшанская сельская ОТГ Чудновского района - 46,2%", - написал Зубко.

Как сообщалось, 23 декабря в 78 ОТГ в 13 областях Украины состоялись первые местные выборы глав и депутатов.

Выборы проходили в 9 городских, 16 поселковых и 53 сельских ОТГ, в состав которых вошли 345 местных советов (городских - 9, поселковых - 19, сельских - 317).

Голосование проходило на 622 избирательных участках.