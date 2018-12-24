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В Одессе "минировали" вокзал: людей эвакуировали, бомбу не нашли

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В Одессе &quot;минировали&quot; вокзал: людей эвакуировали, бомбу не нашли
11:59 Сегодня Телеграф facebook/gunp.odessa Фото: Полиция

Новости Украины: Из-за ложного сообщения о минировании автостанции "Привоз" и ж/д вокзала в Одессе эвакуированы около 300 человек.

Полиция не обнаружила взрывных устройств на территории автостанции "Привоз" и железнодорожном вокзале в Одессе.

"В ходе обследования зданий и прилегающей территории автостанции "Привоз" и железнодорожного вокзала взрывных устройств и веществ не обнаружено. Во время проверки были эвакуированы около 300 человек", - сообщает полиция Одесской области в понедельник. Работа учреждений возобновлена.

Ранее в этот день в 8:35 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что на территории "Автостанция "Привоз" находится взрывчатка, а через несколько минут из этого же телефонного номера сообщили и о минировании железнодорожного вокзала.

На указанные места выехали следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции, специалисты взрывотехнической управления, кинологи и работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, 22 декабря в Киеве правоохранители проверяли информацию о заминировании Центрального железнодорожного вокзала столицы. 

А 21 ноября в Днепре "заминировали" три железнодорожных вокзала и метро. Для обследования территории Центрального железнодорожного вокзала было эвакуировано 180 человек.

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Одесса, Полиция, Бомба, Минирование, Вокзал, Привоз, ГСЧС.
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