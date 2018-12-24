В Винницкой области столкнулся микроавтобус и автобус, есть пострадавшие

Новости Украины: В Винницкой области в селе Лукашовка микроавтобус столкнулся с автомобилем, автобус отбросило в забор одного из частных дворов, пострадали 4 человека.

В понедельник, 24 декабря, около 08:00 часов утра вблизи с.Лукашовка Винницкой области произошло столкновение микроавтобуса Ford Transit с автобусом Van Hool международного сообщения, пострадали 4 человека. О происшествии сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

На данный момент установлено, что 28-летний водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением, транспортное средство развернуло несколько раз и вынесло на встречную полосу, где авто столкнулось с автобусом Van Hool международного сообщения Одесса – Бари, ехавший в сторону Винницы. В результате удара автобус отбросило в забор одного из дворов населенного пункта, в салоне пассажиров не было.

Однако, в ДТП пострадали трое пассажиров микроавтобуса Ford Transit, они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, еще один пассажир после получения медицинской помощи от госпитализации отказался.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет.

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще трое попали в больницы. Погибшим оказался водитель "ВАЗ-2101", его тело было деблокировано из автомобиля с помощью спецсредств. В настоящее время устанавливаются данные потерпевших.